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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
1 coffret de voyage
Avec mode Polish
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.2
sur 6
120
Avis
87%
recommandent ce produit
Hugo3000
15/09/2013
France
Quelle efficacité, dans un design sympa
Sensation douce en bouche, ça chatouille un peu au début puis on s'y fait et on sent la propreté des dents en passant la langue dessus, c'est tout lisse! J'aime beaucoup l'autonomie super longue, au moins 3 semaines dans mon cas et le verre de charge très design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Paula1215
06/07/2016
Deutschland
Super Produkt, Produktregistrierung ist zu empfehlen
Unsere Schallzahnbürste HX9322/12 hat 25 Monate (Kaufdatum: 01.05.2014) einwandfrei funktioniert. Danach haben wir über Garantie ein neues Gerät erhalten. Wir würden die Schallzahnbürste trotzdem wieder kaufen und können das Produkt auf jeden Fall weiter empfehlen. Hier die Details: Das Putzergebnis ist bestens, was sogar der Zahnarzt meinem Mann bestätigt hat, die Handhabung einfach; wobei wir nicht alle Putzprogramme benutzen. Meine sehr sensiblen Zahnhälse waren ursprünglich der Grund für den Kauf dieser Zahnbürste. Ich verwende nur die "sensitiv"-Position und bin ebenfalls überaus zufrieden damit. Leider hat die Zahnbürste bei der letzten Benutzung Anfang Juni 2016 urplötzlich mitten im Programm ihren Dienst versagt, was bedeutet, dass sie ausging und sich nicht mehr einschalten ließ. Deshalb habe ich sie erstmal über Nacht an das Ladegerät angeschlossen in der Hoffnung, dass nur der Akku geladen werden musste. Am nächsten Morgen war leider das Problem noch immer vorhanden; beim Drücken des "An-Knopfes" brannte das grüne Licht an der Zahnbürste, jedoch ließ sie sich nicht einschalten. Am nächsten Tag rief ich den Kundendienst der Fa. Philips hat. Die freundliche Dame hat verschiedene Daten erfragt, und da ich das Produkt registriert hatte (glücklicherweise), war der Umtausch überhaupt kein Problem. Bereits nach zwei Tagen wurde mir ein neues Gerät zugesandt. Nach Erhalt habe ich dann unser defektes Gerät an Philips kostenfrei zurückgeschickt. Die neue Zahnbürste benutzen wir nun seit einem Monat und sind genauso zufrieden damit. Mal sehen, wie lange das neue Gerät seinen Dienst tun wird.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
HoneyDrops
14/01/2014
Deutschland
Super Putzkraft
Die Sonicare DiamondClean hat eine wirklich tolle Putzkraft ist auch sehr sanft zum Zahnfleisch. Die Zähne werden wieder schön Weiß als ob man bei einer Professionellen Zahnreinigung war!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean