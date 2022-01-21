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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique

HX9332/34

4.2
| (246) Avis | 83% recommandent ce produit
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Verre de charge

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

246

Avis

83%

recommandent ce produit

21/01/2022

Deutschland

Deutschland

Super Qualität

Ich habe diese Zahnbürste jetzt schon seit 5 Jshre (Januar 2017) und sie funktioniert immer noch bestens! Der Akku hält immer noch ca. 2 Wochen und auch ansonsten ist die Reinigung der Zähne noch sehr gut! Absolut empfehlenswert!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

24/10/2020

Deutschland

Deutschland

Super Zahbürste

Auch wenn die Schallzahnbürste etwas teurer ist als andere Zahnbürsten, haben wir uns wieder für eine Sonicare Diamond Clean entschieden. Die Zahnbürste ist angenehm in der Handhabung und man hat ein sehr sauberes Putzgefühl nach Anwendung.

Avantages

Sauberkeit, Anwendung, Akkulaufzeit

Contre

Preis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

04/07/2018

Deutschland

Deutschland

Unübertroffenes Gesamt-Ergebnis

Gutes Handling, hervorragende Reinigungsleistung durch mehrere Programmestufenlos schaltbar. Angenehme Laustärke des Gerätes, Akkuladung hält ca. 2 -3 Wochen. Induktionsladung in Ladeschale, Reisetasche mit Lademöglichkeit vorhanden. Verschiedene Aufsatzbürsten im Programm je nach Empfindlichkeit der Zähne. Reinigungsdauer 2 Minuten in 4 Teilen automatische Beendigung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean