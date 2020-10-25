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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique
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Dans quels pays l'application Philips Sonicare est-elle disponible ?
Comment modifier le réglage d'intensité de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Pourquoi y a-t-il un espace entre ma tête de brosse et mon manche Philips Sonicare ?
Quelle est la durée de vie de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
BreathRxSpray pour la langue
W2c Optimal White compactTêtes de brosse compactes
Philips SonicareCoffret de voyage avec chargeur
Philips SonicareStation de charge
Philips SonicareAdaptateur secteur USB-A
Philips SonicareVerre de charge
Philips SonicareSocle de charge
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
AdaptiveCleanTêtes de brosse à dents standard
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
S SensitiveTêtes de brosse à dents standard
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
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