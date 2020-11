Trois options de flux lumineux

La Philips CBH52 propose trois modes de puissance pratique. Le mode Boost vous offre un éclairage puissant de 1 200 lumens qui vous aide à repérer les plus petits détails. Le mode Équilibré à 900 lumens vous permet de tout voir et de travailler confortablement pendant plusieurs heures d'affilée. Et si vous utilisez la lampe non reliée au secteur pendant une période prolongée, vous pouvez sélectionner le mode Éco pour économiser la batterie. Un flux lumineux réduit de 500 lumens vous permet d'obtenir jusqu'à 5 heures d'éclairage éclatant de haute qualité.