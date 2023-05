Support de montage extensible télescopique

La lampe LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet est équipée de deux crochets télescopiques intégrés, extensibles des deux côtés et pivotant à 360°. Les crochets sont dotés d'ouvertures plus larges et sont recouverts de caoutchouc souple pour une fixation facile sur le capot du véhicule sans rayer la peinture. Avec un support de 1,10 à 2,08 mètres, notre lampe LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet peut être utilisée dans de nombreux endroits. Que ce soit sous le capot, le toit ou le hayon de n'importe quelle voiture, fourgonnette ou camion, cette lampe offre la flexibilité dont vous avez besoin.