Protection IP65 contre les éclaboussures et la poussière

La lampe frontale Philips Xperion 6000 Headlight est conforme à l'indice de résistance aux projections d'eau et à la poussière IP65. Fabriquée selon un cahier des charges rigoureux et ayant bénéficié de multiples processus d'étanchéisation, votre lampe résiste aux projections d'eau et à la poussière.