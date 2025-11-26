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Ce produit
OneBlade
Intimate
CHF 39.90
OneBlade
1 lame SkinProtect
CHF 23.90
OneBlade
2 lames SkinProtect
CHF 26.00
39.90 CHF
39.90 CHF
Rasage doux et facile des zones intimes
1 lame SkinProtect
1 sabot
1 gant exfoliant
Rechargeable, 100 % étanche
La lame SkinProtect protège la peau sensible des aisselles et des parties intimes des irritations.
Désormais, notre célèbre technologie OneBlade peut être utilisée sur vos aisselles et dans toutes les zones intimes, quelle que soit la longueur de votre pilosité. La lame rapide coupe tous les poils avec 100 mouvements par seconde. Les bords arrondis et le pont de l'outil de protection protègent la peau des aisselles et des zones intimes.
Vous ne souhaitez pas tout retirer ? Taillez les poils des zones intimes et des aisselles comme vous l'entendez. Clipsez simplement le sabot amovible de 3 mm.
4.0
sur 6
288
Avis
83%
recommandent ce produit
fabio54
26/11/2025
France
Acheteur vérifié
Parfait excepté le temps de recharge
Extrêmement facile d'utilisation et résultat impeccable. L'unique bémol étant le temps de charge relativement long par rapport a l'autonomie. Sinon rien a redire, c'est du tout bon
Avantages
Coupe parfaite et facilité d'utilisation
Contre
recharge lente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/30 Intimate
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/30 Intimate
Primance
26/11/2025
France
Acheteur vérifié
Top
Top! Un vrai plaisir à utiliser ! Le rasoir ne fait jamais mal, malgré les zones
Avantages
Léger,pas cher, batterie top
Contre
Aucun
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/20 Intimate
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/20 Intimate
Cachoumi
04/06/2025
France
Acheteur vérifié
Mon avis
Article très intéressant et performant. Dommage que le chargeur ne soit pas proposé à la vente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/30 Intimate
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour OneBlade QP1924/30 Intimate
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.