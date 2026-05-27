ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

OneBlade Intimate

Assistance

OneBladeIntimate

QP1924/24

OneBlade Intimate

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF file, 45.2 kB
  • 27 May 2026

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 1.9 MB
  • 27 August 2025

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

    • OneBlade

    OneBlade
    2 lames SkinProtect

    QP229/50
    • Rasage doux et facile des zones intimes
    • 2 lames de rechange
    • Compatible avec tous les manches OneBlade
    • La lame dure jusqu'à 4 mois*

    Adaptateur mural USB HQ87

    CP0909/01
    • Rasoirs féminins 8000/6000
    • Tondeuses tout-en-un 9000/7000/5000
    • Rasoirs 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 broches avec adaptateur de 7,5 W : adapté aux pays de l'UE

    Adaptateur mural USB HQ87

    CP1607/01
    • Rasoirs féminins 8000/6000
    • Tondeuses tout-en-un 9000/7000/5000
    • Rasoirs 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3 broches avec adaptateur de 7,5 W adapté au Royaume-Uni

    Câble USB

    CP1788/01
    • Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB
    • Noir
    • Longueur du cordon : 92 cm
    • 2 broches
    • OneBlade

    OneBlade
    1 lame SkinProtect

    QP219/50
    • Rasage doux et facile des zones intimes
    • 1 lame de rechange
    • Compatible avec tous les manches OneBlade
    • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Dépannage

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Dépannage et réparation

Faire réparer ou remplacer un produit cassé

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider