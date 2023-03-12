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Ce produit
OneBlade 360 with Connectivity
Visage + Corps
CHF 61.00
OneBlade
Lame 360 de rechange
CHF 32.90
61.00 CHF
61.00 CHF
Tailler, styliser, raser
Lame 360
Sabot réglable 5 en 1
Expérience personnalisée et connectée
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
4.3
sur 6
4426
Avis
90%
recommandent ce produit
pjme60
12/03/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Formidable
Pour moi il est tout à fait adapter car j’ai tellement la peau sensible avec les rasoirs à lames doubles où triple c’est pas réjouissant pour moi..ce modèle de rasage même à sec est super il me convient très très bien Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
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Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
Anubisf3000
23/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Rasage pico-bello
Super précis et agréable en main. Pas deçu. Le prècèdent à eu un problème de batterie juste après la garantie. Dommage...
Avantages
Précison
Contre
le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
ms68
09/04/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Excellent produit qui rase très bien et très précis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent QP210
Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.