La lumière blanche puissante (1 000 lumens / 10 W) éclaire de grandes zones

Si vous avez besoin d'éclairer un site de travail ou des activités en extérieur, ou encore de remplacer temporairement une applique murale, la Philips EcoPro50 est idéale pour illuminer les grandes zones sombres. Elle produit un faisceau grand angle de lumière puissante et constante à 1 000 lumens (10 W). Si vous avez besoin de moins de luminosité et d'une plus longue autonomie, vous pouvez sélectionner le mode Éco à 500 lumens (5 W).