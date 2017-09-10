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Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche

S9090/43

4.2
| (2361) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

La perfection à chaque passage
Le rasoir Series 9000 offre notre meilleur rasage à ce jour. La technologie exclusive ContourDetect est d'une efficacité exceptionnelle sur tous les contours de votre visage, tandis que le système V-Track guide les poils afin de leur donner une position de coupe optimale, pour un rasage de près.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus* en un seul passage

La perfection à chaque passage

  • Lames V-Track Precision

  • Têtes ContourDetect 8 directions

  • Brosse nettoyante et tondeuse de p.

Les lames guident les poils afin de leur donner une position optimale pour un rasage de près

Les lames guident les poils afin de leur donner une position optimale pour un rasage de près

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.2

sur 6

2361

Avis

85%

recommandent ce produit

10/09/2017

Suisse

Suisse

Presque parfait

J'étais un peu dubitatif lorsque j'ai reçu l'appareil. Il me semblait léger. Mais surprise: très bonne prise en main et excellent rasage. Un petit bémol: j'ai eu plusieurs rasoirs Philips qui avaient un capuchon plastique protecteur des têtes. Celui-ci n'en a pas dommage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9090/43 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9090/43 Rasoir électrique 100 % étanche

10/01/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Un excellent produit

Ce rasoir est une réussite technique,tant par son design que par sa qualité de rasage.Facile d´entretien,utilisable avec l´eau,rinçable au robinet. C´est le huitième rasoir Philips que j´utilise en 50 ans!!! La seule petite chose á dire est que le changement de tête avec la tondeuse est un peu difficile,mais avec un peu d´entrainement pas de grands problèmes! Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9161/41 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9161/41 Rasoir électrique 100 % étanche

05/08/2015

Suisse

Suisse

Génial

Classe, efficace, agréable... parfait... Bonne prise en main, très silencieux, accessoires pratiques.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9111/31 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch

  2. Brosse nettoyante SmartClick - par rapport à un nettoyage manuel dans les mêmes conditions, d'après les résultats du test clinique externe réalisé auprès de 30 sujets, 3 heures après le nettoyage.