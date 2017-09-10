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Lames V-Track Precision
Têtes ContourDetect 8 directions
Brosse nettoyante et tondeuse de p.
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Récompenses
4.2
sur 6
2361
Avis
85%
recommandent ce produit
Kangourou55
10/09/2017
Suisse
Presque parfait
J'étais un peu dubitatif lorsque j'ai reçu l'appareil. Il me semblait léger. Mais surprise: très bonne prise en main et excellent rasage. Un petit bémol: j'ai eu plusieurs rasoirs Philips qui avaient un capuchon plastique protecteur des têtes. Celui-ci n'en a pas dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9090/43 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9090/43 Rasoir électrique 100 % étanche
caout2003
10/01/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Un excellent produit
Ce rasoir est une réussite technique,tant par son design que par sa qualité de rasage.Facile d´entretien,utilisable avec l´eau,rinçable au robinet. C´est le huitième rasoir Philips que j´utilise en 50 ans!!! La seule petite chose á dire est que le changement de tête avec la tondeuse est un peu difficile,mais avec un peu d´entrainement pas de grands problèmes! Merci Philips
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9161/41 Rasoir électrique 100 % étanche
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Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9161/41 Rasoir électrique 100 % étanche
baileys
05/08/2015
Suisse
Génial
Classe, efficace, agréable... parfait... Bonne prise en main, très silencieux, accessoires pratiques.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9111/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9111/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch
Brosse nettoyante SmartClick - par rapport à un nettoyage manuel dans les mêmes conditions, d'après les résultats du test clinique externe réalisé auprès de 30 sujets, 3 heures après le nettoyage.