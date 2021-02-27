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SH90/70
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH91
La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.
Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.
1. Retirez le support pour tête de rasage. 2. Installez les nouvelles têtes de rasage. 3. Remettez le support pour tête de rasage en place. 4. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.
2.8
sur 6
255
Avis
Grevy
27/02/2021
France
Tête de rasoir SH90/70 série 9000
Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.
Avantages
qualité de rasage. Facilité de remplacement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
tuliche
19/05/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips
Avantages
Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......
Contre
Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage
Givdu69
06/03/2018
France
Efficacité retrouvée
Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir
Par rapport aux précédents modèles Philips