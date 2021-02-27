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  • Modèle SH90 remplacé par le SH91
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Têtes de rasage

SH90/70

2.8
| (255) Avis
Modèle SH90 remplacé par le SH91
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Modèle SH90 remplacé par le SH91

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH91

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

Le moyen le plus simple de maintenir l'efficacité de votre rasoir

La solution améliorée facilite encore plus l'entretien de votre rasoir Philips. Ce nouveau format vous permet d'installer vos nouvelles têtes de rasage en deux étapes seulement, facilitant ainsi un nettoyage impeccable du rasoir, pour un rasage quotidien optimal.

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Remplacez les têtes de rasage en seulement deux étapes

Les rasoirs Philips dernière génération disposent d'un indicateur de remplacement en forme de tête de rasage. Ce symbole s'allume pour vous prévenir que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Têtes faciles à remplacer

Têtes faciles à remplacer

1. Retirez le support pour tête de rasage. 2. Installez les nouvelles têtes de rasage. 3. Remettez le support pour tête de rasage en place. 4. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.

Spécificités Techniques

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2.8

sur 6

255

Avis

27/02/2021

France

France

Tête de rasoir SH90/70 série 9000

Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.

Avantages

qualité de rasage. Facilité de remplacement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage

19/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips

Avantages

Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......

Contre

Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH90/70 Têtes de rasage

06/03/2018

France

France

Efficacité retrouvée

Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir

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