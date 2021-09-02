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Système de lames V-Track PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Système SmartClean Plus
Accessoire tondeuse barbe SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale des barbes de 1 à 3 jours, même s'ils sont couchés et de différentes longueurs. Elles coupent 30 % plus près* en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Faites votre choix entre trois modes, pour un rasage personnalisé : Sensible pour un rasage en douceur mais impeccable ; Normal pour un rasage impeccable au quotidien ; Rapide pour un rasage plus rapide qui vous fera gagner du temps.
4.4
sur 6
2091
Avis
88%
recommandent ce produit
bellus
02/09/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit !
Rase très bien fonction nettoyage y compris station aussi, très satisfait !
Avantages
Très bon rasoir
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
TaliesinBern
08/05/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Fast and efficient
Even with a week beard takes few minutes to perfectly shave with the trimmer and after the shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Ancêtre
28/12/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon rasoir
Rasage excellent et rapide, le meilleur que j'ai eu, avec plus de 60 ans de recul. Très longue autonomie de la batterie, plus de 3 semaines. Mais il faut mettre la tondeuse pour quelques poils longs qui dépassent. Sur les modèles précédents, la tondeuse rétractable sur le côté du rasoir était bien pratique. Tondeuse efficace pour raccourcir des cheveux trop longs. Je ne vois pas bien la nécessité de la cuve de nettoyage, surtout quand on dispose déjà, comme moi, d'une cuve de nettoyage à ultra-sons. Pour le voyage, il manque de la place dans l'étui pour la délicate tête de la tondeuse et pour le chargeur.
Avantages
Excellent rasage, rapide. Entretien facile. Très longue autonomie.
Contre
Changement de tête de rasage requis pour quelques poils longs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9711/31 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch