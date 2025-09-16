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Rasoirs visage
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Shaver series 9000 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
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SmartClickTête de brosse nettoyante contrôle du sébum
SmartClickBrosse nettoyante contrôle du sébum
SmartClick accessoryBrosse de rechange de nettoyage du visage
SmartClick accessoryBrosse nettoyante pour le visage
VisaPure MENBrosse de rechange
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Cartouche Quick Clean Pod
ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
ShaversSocle de charge
ShaversModule de nettoyage
Shaver Pochette
ShaversCapot de protection
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Shaver series 9000Bloc inférieur de l'unité de rasage
Shaver series 9000Support
Shavers Brosse nettoyante
Adaptateur secteur HQ8505
ShaversBrosse nettoyante
SH91Têtes de rasage de rechange
Système SmartClean
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