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Arrêté
Technologie DualMotion sur mesure
Peaux sensibles, massage, contour
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
Des dermatologues asiatiques et européens ont pris part à la phase de développement de la brosse sensible intelligente afin de s'assurer que les besoins spécifiques aux peaux sensibles et facilement irritables sont entièrement pris en compte.
VisaPure Advanced et sa brosse nettoyante intelligente, spécialement conçue pour les peaux sensibles, nettoie la peau en douceur, pour une peau nette et éclatante. Les 32 000 brins ultra-fins sont conçus pour un nettoyage en douceur. L'étiquette intelligente NFC intégrée à la brosse permet de programmer celle-ci de manière à ce qu'elle produise des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, pour un fonctionnement plus adapté à votre peau fragile. Profitez des bienfaits d'une tête de brosse personnalisée, qui respecte vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau.
La tête de massage revitalisant réalise un massage relaxant et revitalisant. Elle détend les petits muscles faciaux, pour un effet revigorant. Elle fait ce que les mains ne peuvent pas faire : vous avez l'impression que 750 doigts massent en douceur votre peau. Outre son effet relaxant, le massage procure de nombreux avantages à votre peau. Elle stimule la circulation sanguine, favorise l'apport d'oxygène et de nutriments à la peau, pour des bienfaits importants et des peaux sensibles éclatantes de santé.
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Iri24
21/12/2018
Suisse
Très facile à utiliser
J’ai commencé aujourd’hui et j’ai bien aimée le résultat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
SabiDhn
25/10/2018
Suisse
Ce produit est efficace pour redonner une « deuxième vie » à notre peau!
Tout est super au niveau des petits « gadgets » de l’appareil. Cependant, il faudrait revoir le troisième gadget qui sert à masser, à raffermir la peau. Je ne le trouve pas très efficace, raison pour laquelle je ne l’utilise pas. Mais sinon, j’aime beaucoup cette petite merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Avantages
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage