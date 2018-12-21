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Arrêté
Révélez une peau visiblement nette, lisse et revitalisée
Aide à réduire la visibilité des pores au bout d'une seule séance.
Technologie DualMotion sur mesure
Pores dilatés, précision et massage
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
La brosse points noirs et pores dilatés vous aide à réduire la visibilité des pores. Résultats immédiats observés chez 9 femmes sur 10.
La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.
La tête de massage revitalisant avec programme Double Action personnalisée augmente la circulation sanguine et redonne vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée et pleine de santé.
Récompenses
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Iri24
21/12/2018
Suisse
Très facile à utiliser
J’ai commencé aujourd’hui et j’ai bien aimée le résultat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced BSC431/05 Appareil de soin du visage
SabiDhn
25/10/2018
Suisse
Ce produit est efficace pour redonner une « deuxième vie » à notre peau!
Tout est super au niveau des petits « gadgets » de l’appareil. Cependant, il faudrait revoir le troisième gadget qui sert à masser, à raffermir la peau. Je ne le trouve pas très efficace, raison pour laquelle je ne l’utilise pas. Mais sinon, j’aime beaucoup cette petite merveille.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5371/10 Appareil de soin du visage
Laureelen
19/05/2024
France
Increvable
Appareil top ça fait 10 ans que je l’utilise il est parfait et complet et surtout robuste
Avantages
Peau dynamique jeunesse assurée
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2022-05-19