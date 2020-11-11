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  • Idéal pour l'allaitement mixte
  • Idéal pour l'allaitement mixte

Philips AventKit nouveau-né Natural

SCD301/03

4.6
| (210) Avis | 94% recommandent ce produit
Idéal pour l'allaitement mixte
Notre biberon Natural est doté d'une tétine ultra-douce dont les caractéristiques se rapprochent plus de celles du sein. Cette large tétine imitant la forme du sein présente un design flexible en spirale et des alvéoles de confort pour permettre une tétée naturelle et faciliter l'alternance sein/biberon.
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Tétée naturelle

Idéal pour l'allaitement mixte

  • Kit nouveau-né

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

Tétée naturelle grâce à une large tétine imitant la forme du sein

La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

Tétine ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation du sein.

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Design flexible en spirale associé à des alvéoles de confort

Le design flexible en spirale est associé à nos alvéoles de confort uniques afin d'obtenir une tétine souple qui ne s'écrase pas, pour une tétée plus naturelle.

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4.6

sur 6

210

Avis

94%

recommandent ce produit

11/11/2020

France

France

Super qualité

Biberon de très bonne qualité, facile à nettoyer, ça fait 3 ans que je me sers de c'est biberon et les graduation sont toujours dessus. Je recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD301/01 Kit nouveau-né Natural

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD301/01 Kit nouveau-né Natural

02/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

Top

Super biberon très agréable au bébé, s'adapte parfaitement... La tétine est juste génial pour les nouveaux nés, je les recommande vivement à toutes les futurs et mamans

Avantages

Sécurité ergonomie distribution parfaite

Contre

Peut être le verre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre

21/09/2020

France

France

Employé de Philips

Super 1er biberon

[Employee of philipsglobal] Je trouve le concept des biberons avent de Philips très innovant. La tétine a une forme bien définie que le bébé ne peut pas manquer... Vraiment top.. Je le recommande, de plus, le débit est très bien adapté aux nouveaux nés.. C'est vraiment top, de très bons biberons dont nous pouvons faire entièrement confiance des les premiers jours de l'enfant !

Avantages

Sécurité innovant

Contre

Le prix peut être

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD303/01 Kit nouveau-né en verre

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  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Elles créent une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit notamment par des pleurs et de l'agitation.