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1 biberon
330 ml
Tétine à débit rapide
6 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Cette tétine lisse qui résiste aux morsures est conçue pour les besoins de votre bébé en pleine croissance.
L'intérieur de la tétine présente des alvéoles et des rainures qui lui procurent de la souplesse tout en évitant qu'elle ne s'écrase, pour une tétée ininterrompue.
4.8
sur 6
117
Avis
99%
recommandent ce produit
Sesetyty
27/06/2022
France
Fait partie de la promotion
Excellent produit
Biberons génial pour les nouveaux né je vous le conseil à 1000%
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/37 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/37 Biberon Natural
Miss50
17/09/2020
France
Acheteur vérifié
super test
entierement satisfaite et bebe convaincu aussi bien coter pratique la tenue le remplissage le nettoyage l absence de fuite ou de souci de digestion feront qu on va en prendre 2 pour completer les plus petit que l on avait
Avantages
prise en main par bebe
Contre
pas de goupillon adapter a la forme de tetine mais passe lave vaisselle et ressort propre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/17 Biberon Natural
Mrg0nzus
11/09/2020
France
Bien adapté
Bonne qualité et durable dans le temps. Facile à tenir pour bébé quand il grandit. Seul bémol, lors de l'achat on devrait avoir la possibilité de choisir le type de tétine (ma fille a du lait épaissi donc les tétines nourrissons ne sont pas adaptées, il faut du débit variable) car ils sont automatiquement livrés avec des tétine 1 ou 2 (selon la taille du biberon) et du coup, il faut racheter un lot de tétine et celles avec ne servent pas...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/17 Biberon Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF036/17 Biberon Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011