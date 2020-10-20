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Philips Avent Poignées d'apprentissage pour tasse
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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Les poignées d'apprentissage Philips Avent sont-elles compatibles avec l'ensemble des biberons et des tasses ?
Puis-je stériliser mes produits Philips Avent ?
Le produit passe-t-il au lave-vaisselle ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?
Puis-je utiliser les poignées d'apprentissage avec les biberons en verre Natural ?