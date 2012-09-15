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Arrêté

Philips AventTire-lait manuel

SCF310/20

4.3
| (45) Avis | 93% recommandent ce produit
Conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait Philips Avent SCF310/20 a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.
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La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait confort optimal avec coussins masseurs

Conçu pour le confort

  • Biberon 125 ml inclus

Résultats cliniquement prouvés*

Résultats cliniquement prouvés*

Grâce à l'aspiration douce du tire-lait Philips Avent qui imite la tétée naturelle de bébé, vous obtenez davantage de lait qu'avec un tire-lait électrique double hospitalier.*

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

45

Avis

93%

recommandent ce produit

15/09/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen!

Sehr zu empfehlen für das Abpumpen "Zwischendurch" - wenn z. B. Rhythmus von Muttermilchproduktion und Hunger des Kindes noch nicht übereinstimmen - für unterwegs, wenn man in der Öffentlichkeit nicht stillen möchte - oder wenn man einfach mal zum Stillen nicht zur Verfügung steht Weitaus angenehmer als elektronische Milchpumpen, da man Zug und Intervall selbst regulieren kann.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/20 Handmilchpumpe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/20 Handmilchpumpe

05/10/2011

Deutschland

Deutschland

Top!

Geht wirklich mit einer Hand, so dass man mit der anderen zB die Hintermilch mit nach vorn streichen kann, die Brustschale ist dicht und tropft nicht unten raus. Mit leerem Via-Behälter fällt sie leider um (siehe meine Bewertung der elektronischen Doppelpumpe). Der Handhebel quietscht manchmal ein Bisschen, dafür ist sie sehr effktiv: Ich habe so um die 200ml in 15min. Wer die Doppelpumpe auf Rezept hat, kann mit den Zubehörteilen aus dem Shop aus den Pumpsets sehr günstig die Handpumpe bauen (dafür braucht man nur die andere Membran, den Handhebel und die Abdeckung). Aber auch so ein guter Kauf. Für Unterwegs echt empfehlenswert, da man mit den Zubehörteilen nicht umfüllen muss und alles Hygienisch ist und auch bleibt(man schraubt einfach den Deckel auf die Flasche und verschließt die Pumpe mit dem Stutzen, der unter dem Deckel war). Die Ersatzteile sind bezahlbar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/12 Handmilchpumpe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/12 Handmilchpumpe

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/12 Manual breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF310/12 Manual breast pump

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.