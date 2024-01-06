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Arrêté
4.7
sur 6
264
Avis
96%
recommandent ce produit
Lolodu65
06/01/2024
France
Acheteur vérifié
Simple , pratique et efficace
Alors que les tétées s’enchaînent , les succions deviennent plus douloureuses. Désirant tout de même continuer l’allaitement, ce tire lait offre un confort d’expression remarquable. Il s’utilise très facilement et son entretien est des plus simples.
Avantages
Confortable, simple d’utilisation et efficace
Contre
Un tout petit peu bruyant durant les expressions
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable
Dixi28
14/09/2020
France
Fait partie de la promotion
Tire-lait performant et compact.
Ce tire-lait est très pratique et performant comparé à d’autres. Il est silençieux, le coussin s’adapte à toutes tailles de seins ( pas besoin de racheter des téterelles supplémentaires). Les 8 modes de stimulation permet de trouver celle qui vous convient. Sa forme compact permet de l’emmener partout. Il est silencieux.
Avantages
Compact,silencieux,autonomie
Contre
Housse de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Ritalicious
09/09/2020
France
Fait partie de la promotion
Top
Top top ! Produit parfait. Rien à redire ! Juste genial
Avantages
Rapidité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique