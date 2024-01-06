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        Philips AventSCF398/11 Tire-lait électrique

        SCF398/11

        4.7
        | (264) Avis | 96% recommandent ce produit
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        Avis

        96%

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        06/01/2024

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Simple , pratique et efficace

        Alors que les tétées s’enchaînent , les succions deviennent plus douloureuses. Désirant tout de même continuer l’allaitement, ce tire lait offre un confort d’expression remarquable. Il s’utilise très facilement et son entretien est des plus simples.

        Avantages

        Confortable, simple d’utilisation et efficace

        Contre

        Un tout petit peu bruyant durant les expressions

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF398/31 Tire-lait électrique double rechargeable

        14/09/2020

        France

        France

        Tire-lait performant et compact.

        Ce tire-lait est très pratique et performant comparé à d’autres. Il est silençieux, le coussin s’adapte à toutes tailles de seins ( pas besoin de racheter des téterelles supplémentaires). Les 8 modes de stimulation permet de trouver celle qui vous convient. Sa forme compact permet de l’emmener partout. Il est silencieux.

        Avantages

        Compact,silencieux,autonomie

        Contre

        Housse de transport

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        Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique

        09/09/2020

        France

        France

        Top

        Top top ! Produit parfait. Rien à redire ! Juste genial

        Avantages

        Rapidité

        Contre

        Aucun

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF396/11 Tire-lait électrique

        Oui, je recommande ce produit

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