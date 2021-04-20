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Arrêté

Philips AventTire-lait manuel

SCF430/10

4.6
| (365) Avis | 98% recommandent ce produit
Tirage confortable, où que vous soyez
Profitez du confort et de la douceur du tire-lait manuel portable Philips Avent. Avec technologie Natural Motion inspirée par la manière de téter des bébés, pour une montée de lait rapide. Vous pouvez ajuster facilement le rythme et l'aspiration. Convient à pratiquement tous les mamelons.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Technologie Natural Motion, pour un débit de lait rapide

Tirage confortable, où que vous soyez

  • Tirage et allaitement faciles

  • Kit standard

Facilite une montée de lait rapide

Facilite une montée de lait rapide

L'anneau innovant en silicone, inspiré par la manière de téter des bébés, stimule le mamelon pour faciliter une montée de lait rapide. Pour un tirage de lait confortable et efficace.

Coussin en silicone souple adaptatif de taille unique

Coussin en silicone souple adaptatif de taille unique

Une taille unique. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre anatomie. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).

Idéal pour les mamans qui tirent leur lait en déplacement

Idéal pour les mamans qui tirent leur lait en déplacement

Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus simple et discrète en déplacement.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

365

Avis

98%

recommandent ce produit

2

20/04/2021

Suisse

Suisse

Une bonne surprise

J'ai eu l'occasion de tester ce tire-lait à plusieurs reprises et j'en suis très contente. Il est très facile de manipulation, pratique à transporter car petit, et très agréable grâce à son "coussinet". De plus l'organisation est facile grâce aux différents biberons et pots dans le lot. En généralité, je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande. C'est quoi je lui donne 5 étoiles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel

11/07/2021

France

France

Tire lait Manuel

Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.

Avantages

Petit et efficace

Contre

Manque une housse de transport ou de rangement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

27/06/2021

France

France

Idéal pour les jeunes mamans !

Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes

Avantages

Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...

Contre

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. D'après : (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes (caucasiennes), USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).

  3. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.