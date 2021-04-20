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        Philips AventSCF430/13 Tire-lait manuel

        SCF430/13

        4.6
        | (365) Avis | 98% recommandent ce produit
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        recommandent ce produit

        2

        20/04/2021

        Suisse

        Suisse

        Une bonne surprise

        J'ai eu l'occasion de tester ce tire-lait à plusieurs reprises et j'en suis très contente. Il est très facile de manipulation, pratique à transporter car petit, et très agréable grâce à son "coussinet". De plus l'organisation est facile grâce aux différents biberons et pots dans le lot. En généralité, je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande. C'est quoi je lui donne 5 étoiles.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF430/16 Tire-lait manuel

        11/07/2021

        France

        France

        Tire lait Manuel

        Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.

        Avantages

        Petit et efficace

        Contre

        Manque une housse de transport ou de rangement.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

        27/06/2021

        France

        France

        Idéal pour les jeunes mamans !

        Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes

        Avantages

        Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...

        Contre

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        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour SCF430/10 Tire-lait manuel

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