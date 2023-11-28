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Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle
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Philips Avent Premium Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1
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Puis-je utiliser le robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent pour réchauffer ou décongeler des aliments ?
Le robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips contient-il du BPA ?
Quel est le temps de cuisson maximal du robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips ?
Quelle est la capacité maximale du bol de mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips ?
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent passe-t-il au lave-vaisselle ?
PremiumRobot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1 reconditionné
AventVerseuse du robot cuiseur-mixeur
Philips AventCouvercle de Cuiseur Vapeur
Philips AventLame
AventTamis du cuiseur-vapeur
Philips AventCouvercle pour cuiseur mixeur
AventSpatule
Les aliments s'échappent du bol pendant le mixage.
Le couvercle du bol de mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent fuit.
Des aliments sont bloqués dans mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent
Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)
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