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Philips Avent Premium Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

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Philips Avent Premium Robot cuiseur vapeur-mixeur 4 en 1

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  • Nettoyage du bol et détartrage du réservoir d'eau – Robot cuiseur-mixeur pour bébé 4 en 1 Philips Avent SCF883 SCF885
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Manuels et documentation

Guide de mise en route

  • PDF file, 10.7 MB
  • 21 October 2020

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 4.2 MB
  • 15 July 2026

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