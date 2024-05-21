Termes recherchés

    Pour préparer de la nourriture fraîche pour bébé

      Philips Avent Couvercle de Cuiseur Vapeur

      CP1213/01

      Pour préparer de la nourriture fraîche pour bébé

      Ce couvercle ferme hermétiquement la verseuse du robot cuiseur-mixeur 4 en 1 Philips Avent. Pour cuire à la vapeur ou mixer les ingrédients de votre bébé.

      Philips Avent Couvercle de Cuiseur Vapeur

      Pour préparer de la nourriture fraîche pour bébé

      • Robot cuiseur-mixeur pour bébé
      • Gris foncé

      Spécificités Techniques

      • Pièce remplaçable

        Adapté aux types de produits
        SCF875, SCF881, SCF883, SCF885
