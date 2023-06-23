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Philips Avent Natural Response Biberon avec valve AirFree
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Puis-je utiliser la tétine Natural Response avec les biberons Natural d'origine ?
Comment différencier les tétines Natural et Natural Response ?
Puis-je utiliser la tétine Natural Response sans la valve AirFree ?
Comment utiliser la valve AirFree avec le biberon Natural Response Avent ?
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Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.
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