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1 biberon
330 ml
Tétine à débit rapide
6 mois et +
La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
4.8
sur 6
235
Avis
99%
recommandent ce produit
Melin02
31/01/2023
France
Fait partie de la promotion
Bon produit
Très bon produit, je le recommande. J’ai juste rajouté la petite cuillère à l’intérieur que j’avais dans le tout petit.
Avantages
Forme de la tétine et qualité du biberon
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Maude716
26/01/2023
France
Fait partie de la promotion
Une tétine adaptée à la succion de bébé
Le design est simple, joli et agréable. Le plastique est léger et permet au bébé de l'avoir facilement en main dès son plus jeune âge. De même, la tétine a été validé par mon chiropracteur et l'ostéopathe de ma fille. Elle est adaptée pour une succion et une alternance sein/ biberon. Le débit est adapté à l'âge. Le nettoyage est facile et adapté. C'est la seule marque de tétine acceptée par ma fille au debut de la transition à l'allaitement mixte.
Avantages
Tétine adapté à l'alternance sein/ biberon
Contre
Plastique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Sushimalo35
25/01/2023
France
Fait partie de la promotion
Très satisfaite
Il permet une transition facile du sein au biberon, la prise en bouche de bébé semble similaire. Ma fille a immédiat accepté ce biberon. Le débit est parfait, et la prise en main pour bébe facile. Je recommande
Avantages
Bonne transition avec le sein, bonne prise en main
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Biberon Natural à Réponse Naturelle 1 Biberon Biberon 330 ml - 1 pièce
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011