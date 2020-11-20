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Arrêté
SHB2505BK/10
Quand la musique est bonne
Rien ne vous arrête lorsque vos morceaux résonnent dans vos oreilles. Ces écouteurs intra-auriculaires réellement sans fil vous offrent un son exceptionnel et jusqu'à 20 heures d'autonomie grâce au boîtier de charge portable. Appuyez deux fois sur le bouton multifonctions pour activer l'assistant vocal de votre téléphone.
HP 6 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noire
Les haut-parleurs de 6 mm en néodyme produisent un son exceptionnel et des basses puissantes. L'embout acoustique ovale maximise l'isolation phonique passive. Le mode mono vous donne la possibilité de n'écouter que d'une oreille afin de percevoir votre environnement.
Grâce à leur boîtier de charge portable, ces écouteurs ne vous laisseront jamais tomber. Une seule charge vous offre jusqu'à trois heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Si vous sortez avec un boîtier entièrement chargé, vous bénéficiez de 9 heures supplémentaires sur plusieurs charges. Il vous suffit de ranger les écouteurs dans leur boîtier chaque fois qu'ils doivent être rechargés. Une charge complète dure 1,5 heure.
Allez à la salle de sport, puis partez courir. Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil sont fournis avec un boîtier de charge ultra-portable.
3.9
sur 6
22
Avis
jistou
20/11/2020
France
tres bon produit
on peux utiliser chaque écouteur indépendamment de l'autre ou ensemble pour un son très correct. moins de 70 € , l'essentiel en un mot.
Contre
accroche plus aumoins bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505BK Casque
Date d'utilisation 2019-10-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505BK Casque
Date d'utilisation 2019-10-20
nico59000
30/03/2020
France
bon choix
bon casque à moins de 100 euros avec la possibilité de le recharger plusieurs fois dans le boitier est pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505BK Casque
Date d'utilisation 2019-11-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505BK Casque
Date d'utilisation 2019-11-30
Laica
07/02/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Produto excelente
Em relação preço qualidade e excelente, temos passado muitos juntos.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Date d'utilisation 2020-01-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 2000 series SHB2505WT Auscultadores
Date d'utilisation 2020-01-07