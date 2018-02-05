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Arrêté
SHL3065WT/00
Basses claires et puissantes
Ce casque d'inspiration DJ génère un son puissant et des basses profondes. Grâce à ses coques orientables aux coussinets doux, le plaisir d'écoute reste entier lorsque vous vous déplacez.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.1
sur 6
25
Avis
91%
recommandent ce produit
medina
05/02/2018
Österreich
Supper Luftbefeuchter
Ich bin absolut zufrieden mit dem Luftbefeuchter von Philipps. Kann ich nur weiterempfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HU4706/11 Luftbefeuchter
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AndreasS1
26/12/2017
Österreich
Funktioniert gut
Bin zufrieden, das Gerät macht was es machen soll so wie ich es mir vorgestellt habe.
Oui, je recommande ce produit
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Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HU4706/11 Luchtbevochtiger
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