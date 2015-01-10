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Arrêté
SHL3165BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un son limpide, détaillé et naturel.
4.7
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
Andigraphie
10/01/2015
Deutschland
Ansprechender, leichter On-Ear-Kopfhörer
Der Kopfhörer kommt in einer einfachen, aber ansprechenden Verpackung daher. Das erste was auffällt ist, dass der Kopfhörer sehr leicht ist, optisch ansprechend gestaltet ist und eine gute Haptik hat. Die metallischen Applikationen werten den Kopfhörer noch weiter auf. Angenehme, weiche Polster kleiden die beiden Ohrmuscheln und fühlen sich auch bei längerem Tragen sehr angenehm an. Zugleich schirmen sie vor nicht allzu lauten Umgebungsgeräuschen ab. Der Sitznachbar vernimmt selbst bei lauter Hör weise nicht viel von der Musik, was er dann als angenehm schildert. Der Musik Klang ist gut und dem Preissegment angemessen. Bei lauter Musik vibriert der Bass leicht. Aber sehr laute Musik, die an der Pegelgrenze liegt ist eh nicht meins. Durch die Einstellmöglichkeit mit Raster (auf beiden Seiten) in verschiedener Längen, sitzt der Kopfhörer auch selbst nach einer Stunde noch gut auf dem Kopf und hinterlässt keine Druckstellen. Da der Philips SHL3165 am linken Kabelanschluss ein Mikrofon besitzt, wurde auch damit telefoniert. Der Gesprächspartner kann einen sehr gut und ohne Störungen verstehen, was ein weiterer Pluspunkt ist. Die Ohrmuscheln sind in fast alle Richtungen drehbar und können so auf viele verschiedene Positionen angepasst werden. Preis – Leistung für mich eine klare Kaufempfehlung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHL3165WT Kopfhörer mit Mikrofon
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tommyh
04/01/2015
Deutschland
schöner Kopfhörer mit gutem Klang
Der Kopfhörer war eigentlich für mich gedacht, dass ich hauptsächlich zu Hause Musik hören kann, ohne den Rest der Familie zu stören. Deshalb nutze ich den Kopfhörer überwiegend wenn ich am Rechner sitze. Zur Passform kann ich nur sagen, dass diese sehr gut ist. Selbst bei stundenlangem Tragen ist der Kopfhörer nicht unangenehm. Die weichen Muscheln liegen sehr angenehm an den Ohren an und schützen zum einen selbst vor Umgebungslärm, zum anderen aber auch die Mitmenschen, welche meinen Musikgeschmack vielleicht nicht teilen. Zudem ist er in alle Richtungen klappbar. Somit ist er bei Nichtgebrauch sehr gut zu verstauen. Der Klang ist für einen Kopfhörer dieser Preisklasse meines Erachtens sehr gut. Da ich am Rechner überwiegend Rockantenne oder Heavy Metal auf dem MP3 Player höre, kann ich über den Klang von anderen Musikrichtungen kein Urteil abgeben. Da sich aber sowohl meine Kinder, als auch meine Frau den Kopfhörer in letzter Zeit immer öfter ausleihen, gehe ich davon aus, dass er auch bei anderen Musikrichtungen gut klingt. Zum Mikrofon kann ich leider keine genauere Aussage machen, da ich dieses eigentlich nicht nutze. Habe es zwar mal getestet und konnte nichts negatives feststellen. Für ein detaillierteres Urteil fehlt mir aber auch der Vergleich. Fazit: Alles in allem ist dies ein stylischer Kopfhörer, welcher angenehm zu tragen ist und gut klingt. Da er in letzter Zeit doch immer öfter von den anderen Familienmitgliedern genutzt wird, werde ich mir, denke ich, noch einen weiteren zulegen.
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Biggi70
02/12/2014
Deutschland
Sitzt gut, guter Sound und stylisches Design
Ich habe die Kopfhörer nun seit 6 Wochen und bin rundum begeistert. Klar sie sind nicht gerade unauffällig, wenn man damit durch die Straßen läuft, im Gegensatz zu den kleinen In-Ears, aber das scheint ja mittlerweile wieder in Mode zu sein. Die Kopfhörer lassen sich über den 3,5mm Anschluss an jedes mobile Endgerät, an den Copmuter, die Stereoanlage, etc. ohne Probleme anschließen und können sofort benutzt werden. Ein kleiner Knopf am Mikrofon sorgt, zumindest bei meinem iPad, dafür, dass die Musik kurz Pause macht. Sie sitzen sehr gut an Kopf und Ohr. Durch den verstellbaren Bügel sind sie auch für jede Kopfgröße geeignet. Aber nun zum wichtigsten, dem Sound: Der kommt meiner Meinung nach sehr gut rüber. Besser als bei meinen In-Ears, die ich vorher hatte. Der Bass ist einwandfrei und auch Höhen und Tiefen passen sehr gut. Ein optimales Klangerlebnis in allen Lagen. Das Design ist modern. Alles in allem kann man mit diesem Produkt denke ich nichts falsch machen.
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