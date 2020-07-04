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Arrêté
SHL3175BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
Haut-parleurs 40 mm en néodyme, pour des basses puissantes
Des basses puissantes pour un plus grand plaisir d'écoute. Ne vous y trompez pas : malgré un design tout en finesse, les évents spécialement conçus et les haut-parleurs au réglage optimal produisent de très basses fréquences pour vous offrir la signature acoustique unique Bass+. Un volume acoustique distinct permet d'obtenir des basses de qualité régulière avec chaque production.
Le design à pliage compact est optimal pour les déplacements. Vous avez le choix entre un pliage à plat et un pliage compact, afin de transporter et de ranger votre casque en toute simplicité.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Contre
son incontrôlable depuis le casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro