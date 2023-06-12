"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.