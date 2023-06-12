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Arrêté
SHL4600BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
Design pliable à plat et compact pour faciliter le transport.
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Lvcyfer
12/06/2023
France
Un excellent casque à petit prix !
Ce casque est tout simplement génial, il est très léger et peut être porté toute la journée sans qu'il nous gêne grâce à la forme de ses coussinets. La qualité du son est également au rendez-vous, je ne peut que le recommander !
Avantages
Design épuré, pliable, léger et très ergonomique
Contre
filaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Flite SHL4600WT Casque
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Flite SHL4600WT Casque
Sandy86
10/09/2017
Deutschland
Absolut empfehlenswert
"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Flite SHL4600BK Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Flite SHL4600BK Kopfhörer