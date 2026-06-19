La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour

Jusqu'à 15 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à la technologie intuitive Coffee Equalizer™.