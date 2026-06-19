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SM7683/00
15 boissons
Système LatteDuo
Façade en inox
Broyeur réglable sur 12 niveaux
Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.
La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).
Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.
Récompenses
Notation globale
Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.