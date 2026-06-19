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  • La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour
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Saeco XelsisMachine espresso Automatique

SM7683/00

1 récompense

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour
Jusqu'à 15 recettes de renommée mondiale, qu'il s'agisse de classiques tels que l'espresso et le cappuccino ou de spécialités telles que l'americano. Il vous suffit de toucher l'écran tactile pour sélectionner la boisson de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser grâce à la technologie intuitive Coffee Equalizer™.
Voir tous les avantages

La machine espresso Saeco la plus sophistiquée à ce jour

  • 15 boissons

  • Système LatteDuo

  • Façade en inox

  • Broyeur réglable sur 12 niveaux

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant

Particulièrement résistant et précis, notre broyeur est fabriqué avec de la céramique haute technologie. Les grains de café frais sont moulus en douceur, sans risque de surchauffe, afin de faire ressortir le meilleur des saveurs et arômes, pour au moins 20 000 tasses de délicieux café.

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

Label CSA : Saeco extrait le meilleur de vos grains de café

La technologie Saeco vous permet d'extraire le meilleur de votre café en grains préféré, pour des saveurs et arômes intenses et authentiques (notes torréfiées, chocolatées, de noisette, fruitées, fleuries, épicées).

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Une préparation rapide grâce à la chaudière hautes performances

Un café irréprochable nécessite des températures exactes. Notre chaudière Thermobloc hautes performances est fabriquée en aluminium léger avec un corps en inox. Elle élève rapidement l'eau aux températures optimales.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961326

Notation globale

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Mentions légales

  1. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Label énergétique : classe B, selon le label énergétique suisse et selon la méthode de mesure de la norme EN 60661.