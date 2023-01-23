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Écouteurs-boutons de sport avec micro

TAA1105BK/00

3.2
| (5) Avis

Disponible à partir

Blanche
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Noire
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Du parc à la rue
Restez concentré grâce à ces écouteurs résistants à la sueur qui n’entravent pas les mouvements et produisent un son net et une basse puissante. Les crochets auriculaires maintiennent les écouteurs-boutons en place. Le fil de 1,2 m est d’une longueur idéale si vous gardez votre téléphone dans votre poche.
Voir tous les avantages

Du parc à la rue

  • Transd. 15 mm pour un son clair

  • crochets auriculaires

  • Câble de 1,2 m

  • Résistance à la sueur (IPX2)

Des écouteurs qui restent en place, quels que soient vos mouvements

Grâce aux mini-écouteurs souples et profilés, ajustez ce casque léger pour un port confortable et une bonne tenue. Bougez sans craindre que vos écouteurs ne vous lâchent au pire moment.

Un son clair. Des basses dynamiques

Les transducteurs au néodyme de 15 mm, parfaitement syntonisés, produisent un son clair, tandis que les évents de graves renforcent les basses. Les écouteurs-bouton se glissent confortablement dans l’oreille, sans s’enfoncer dans le canal auditif.

Contrôle facile de la musique et des appels

Profitez de chaque minute de vos listes de lecture préférées, que vous couriez sur les trottoirs ou les sentiers du parc. La télécommande intégrée vous permet de contrôler votre liste de lecture, de réveiller l’assistant vocal de votre téléphone et de prendre vos appels sans rater un seul couplet.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

5

Avis

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Oui, je recommande ce produit

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17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Avantages

Buen precio, buen sonido, cómodos

Contre

El micrófno

Cet avis a été rédigé pour TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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