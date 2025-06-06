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TAA6709BK/00
Design open-ear sans fil True Wireless
Conduction aérienne
Protection contre la poussière/eau IP55
Jusqu'à 28 h d'autonomie
Grâce au design open-ear de ces écouteurs, plus besoin de choisir entre différentes tailles d'embouts. En effet, les tours d'oreille confortables s'enroulent autour de vos oreilles. L'extrémité en caoutchouc en forme d'ancre sur chaque tour d'oreille se glisse délicatement au dos de l'oreille pour une tenue ultra-sûre et un maintien optimal.
Musique, livres audio, podcasts, playlists de sport… Quel que soit le contenu que vous écoutez, profitez d'un son de qualité avec de bonnes basses ! Chaque écouteur épouse parfaitement la forme de l'oreille externe. Les haut-parleurs précis diffusent le son dans votre canal auditif sans le boucher. Entendez tout ce qui vous entoure durant l'écoute.
Marcher dans les bois ou courir sous la pluie. Grâce à l'indice de protection IP55, ces écouteurs open-ear ne craignent ni la transpiration, ni l'humidité, ni la poussière. Plus aucune excuse pour rester sur le canapé ! Si vous aimez vous dépenser en extérieur, optez pour un éclairage de course pour rester bien visible.
4.3
sur 6
28
Avis
85%
recommandent ce produit
Mzicmu
06/06/2025
France
Acheteur vérifié
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
gsnc65
27/12/2024
France
Écouteurs de qualités
Je suis extrêmement satisfaite de la qualité supérieure de ces écouteurs : leur confort est remarquable, la qualité sonore est excellente, et l’autonomie de la batterie est exceptionnelle. Ils offrent une stabilité parfaite pendant les activités sportives, tout en assurant une sécurité optimale grâce à leur capacité à laisser passer les sons ambiants. Mon achat s’avère donc pleinement justifié.
Avantages
La position sur les oreilles, le son , la tenue de la batterie
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Rémi88
23/12/2024
France
Pour moi, ce sont les écouteurs parfait.
-tenue impeccable et confortable. C'est bien les premiers écouteurs qui me tiennent comme il fait et sans gêne même pour une longue sortie sportive (VTT). -un très bon son sans être couper du monde. Je déteste les écouteurs qui vous met dans une bulle complète je trouve ça très dangereux et très insociable. Avec ces écouteurs je peux entendre un minima ce qu'il se passe autour de moi ou même entendre mon fils quand je passe un coup de fil et ainsi savoir ce qu'il fait à chaque moment. -touches tactiles personnalisables avec l'appli et ça c'est très appréciable. J'ai fait mes propores commandes en fonction de mon utilisation et pour me faciliter l'utilisation, je ne sors plus mon téléphone je sais qu'elle touche me permet telle fonction. -batterie longue autonomie et bluetooth vraiment longue portée, rien à dire. -écouteur droit dissociable du gauche ce qui permet de mettre qu'un écouteur ou de partager avec sa partenaire contrairement à d'autres écouteurs pour le sport.
Avantages
-bonne tenue et confortable, -son sans couper du monde, -personnalisable, grande autonomie et bluetooth longue portée
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless