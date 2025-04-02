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  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
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  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
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  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !
  • Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !

4000 seriesCasque supra-aural sans fil

TAH4209BL/00

4

| (47) Avis

Disponible à partir

Blanc soyeux
Blanc soyeux
Bleu
Bleu
Noir
Noir
Rose
Rose

Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !

Offrant jusqu'à 55 heures d'autonomie, ce casque supra-aural sans fil fera votre bonheur pendant plusieurs jours sans nécessiter de charge. Le son est magnifique et la fonction Dynamic Bass rend les basses plus profondes, même à volume réduit. Vous pouvez en outre activer un réglage de faible latence pour les vidéos.

Voir tous les avantages

Léger, confortable, pliable et autonomie de plusieurs jours !

  • Casque supra-aural léger

  • Un son naturel, des basses dynamiques

  • Jusqu'à 55 h d'autonomie

  • Appels clairs

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

Ce casque supra-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine et les coques douces avec mousse à mémoire de forme sont orientables pour que vous puissiez les adapter à votre convenance. Plus vous le porterez, plus vous l'aimerez.

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Les haut-parleurs de 32 mm produisent un son exceptionnel et la conception supra-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses puissantes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

Jusqu'à 55 h d'autonomie. Charge USB-C.

Jusqu'à 55 h d'autonomie. Charge USB-C.

Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 55 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 2 heures de plus.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.0

sur 6

47

Avis

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-03-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-03-01

24/03/2025

Deutschland

Deutschland

Stilvolle und schlichte schwarze Kopfhörer!

Gute Kopfhörer für ihren Preis. Der Klang ist klar, mit angenehmen Bässen, die Bluetooth-Verbindung ist stabil. Im Kit sind Anleitungen und Q-Code enthalten, Sie können Anwendungen herunterladen und Einstellungen individuell für sich vornehmen, niedrige und hohe Frequenzen, Bässe, Klangtiefe. Sie sitzen bequem in den Ohren, die Ohrpolster könnten jedoch weicher sein. Der Akku hält die Ladung ziemlich lange. Bei einem Erwachsenen oder einem großen Kopf sitzen sie etwas eng. Insgesamt eine tolle Option für den täglichen Gebrauch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-02-24

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-02-24

10/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr gut!

Ich habe die Philips TAH4209BK ausprobiert und bin beeindruckt von der klaren Klangqualität und dem satten Bass. Die lange Akkulaufzeit und das bequeme, leichte Design machen sie zu einem idealen Begleiter für den Alltag.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-02-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-02-10

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