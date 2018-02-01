Un nouveau look chaque fois qu’ils en ont envie

Des photos de famille ou d’animaux aux clichés d’œuvres d’art, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants une manière amusante de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la transférer sur l’écran via notre application compagnon. Une fois transférée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.