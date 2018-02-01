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Nouveau
TAK6000BL/00
Un look qu’ils adorent. Un son fiable.
Découvrez le casque conçu pour une écoute sûre et des changements de style réguliers. Les écrans ePaper sur les coques permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à changer. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Robuste et pliable
Des photos de famille ou d’animaux aux clichés d’œuvres d’art, les écrans ePaper sur les coques offrent aux enfants une manière amusante de personnaliser leur casque sans utiliser d’autocollants. Il suffit de choisir une photo enregistrée sur un appareil mobile et de la transférer sur l’écran via notre application compagnon. Une fois transférée, l’image reste visible même lorsque le casque est éteint.
Spécialement conçus pour offrir une sécurité accrue aux jeunes oreilles, ces écouteurs sont limités à 75 dB pour une utilisation à la maison ou pendant les études. Pour une utilisation dans des environnements plus bruyants à l’extérieur de la maison, les parents peuvent utiliser l’application Philips Headphones afin de définir une limite de volume de 85 dB en mode voyage.*
De grands boutons de commande ronds situés sous les écouteurs permettent aux enfants d’utiliser facilement ce casque, tandis que des points à l’arrière de l’arceau les aident à voir dans quel sens le mettre. L’arceau rembourré se règle facilement, tandis que les écouteurs plus petits, dotés de coussinets souples en mousse à mémoire de forme, s’adaptent délicatement aux oreilles qui grandissent pour un port confortable.
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sûre.