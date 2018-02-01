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Nouveau
TAK6000PK/00
Un look qu’ils adorent. Un son digne de confiance.
Découvrez le casque conçu pour une écoute sûre et un style facile à renouveler régulièrement. Les écrans ePaper sur les écouteurs permettent aux enfants d’utiliser des photos pour créer un look personnalisé facile à modifier. Les limites de volume protègent les jeunes oreilles à la maison comme en déplacement.
Casque supra-auriculaire sans fil
Volume limité à 85 dB
Écran ePaper personnalisable
Robuste et pliable
Fabriqué à partir de matériaux durables et non toxiques, ce casque est conçu pour résister aux contraintes d’une utilisation quotidienne par les enfants. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut être plié à plat pour se ranger facilement dans un tiroir. Vous pouvez également le plier à plat vers l’intérieur afin de former un ensemble compact qui se glisse facilement dans les poches et les sacs.
Notre application compagnon permet de définir des limites de durée d’écoute afin que les enfants n’écoutent pas trop longtemps. Vous pouvez également utiliser l’application pour faire passer ce casque de son réglage par défaut, qui limite le volume à 75 dB, à un mode voyage qui limite le volume à 85 dB.
Des loisirs du week-end aux devoirs, ce casque suit le rythme avec jusqu’à 45 heures d’autonomie après une charge complète (qui prend 2 heures via USB-C). Un bouton BT dédié sur le casque permet aux enfants de l’appairer facilement avec leurs appareils, tandis que la connectivité multipoint leur permet de se connecter à plusieurs appareils à la fois.
Volume limité à 75 dB en mode normal et à 85 dB en mode voyage, conformément aux normes EN 50332 pour une écoute sûre.