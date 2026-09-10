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Moving SoundCasque supra-auriculaire sans fil

TAMS1BK/00

4.9

| (38) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Disponible à partir

Jaune
Jaune
Noir
Noir

Le Ringo Duo

Casque ultraléger au design emblématique des années 80 et au son moderne saisissant. Utilisez-le sans fil ou avec un câble et choisissez parmi les coussinets noirs, jaunes et orange pour accentuer son style rétro.

Voir tous les avantages

Le Ringo Duo

  • Son saisissant. Look rétro

  • Écoute sans fil ou avec câble

  • Jusqu’à 26 heures d’autonomie

  • Câble USB-C inclus

Une icône des années 80 réinventée

Une icône des années 80 réinventée

Le look évoque le passé. Le son est résolument actuel. Grâce à leurs transducteurs de 40 mm réglés sur mesure, ces écouteurs supra-auriculaires offrent un son chaleureux, des basses riches et des voix claires. Écoutez sans fil ou branchez le câble USB-C fourni.

Conception ultralégère et coussinets de rechange aux teintes rétro

Conception ultralégère et coussinets de rechange aux teintes rétro

Le casque Ringo Duo ne pèse que 80 g et son arceau ultraléger s’ajuste facilement pour un maintien parfait. Trois jeux de coussinets de rechange noirs, jaunes et orange sont fournis, pour les combiner à votre guise, même dépareillés.

Grande autonomie et charge rapide

Grande autonomie et charge rapide

Une charge complète vous offre jusqu’à 26 heures d’écoute et prend 2 heures via USB-C. Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce, il vous suffit de charger ce casque supra-auriculaire pendant 15 minutes pour bénéficier de 6 heures d’écoute supplémentaires.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.9

sur 6

38

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

10/09/2026

France

France

Casque sympa et confortable avec bon son et bonne autonomie.

Très bon casque, je l'ai reçu et je ne suis pas déçu, les couleurs sont jolies. Il est confortable et agréable à porter. Le son est de bonne qualité et le casque est facile à utiliser, soit en Bluetooth, soit par câble. Les couleurs sont sympas et il semble assez solide. Très pratique au quotidien et durable, car il est possible de changer la mousse au niveau des écouteurs. Pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, c'est idéal ; le microphone fonctionne très bien et l'autonomie est correcte. Le casque est léger et confortable. Très bon rapport qualité-prix.

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-09

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-09

10/09/2026

France

France

Le casque est pratique et léger et surtout modulable selon les envies

Ce produit me convient parfaitement car il est très pratique et léger à utiliser au quotidien. Je peux changer les coussinets selon mes envies ou ma tenue du jour. Le fait qu’il fasse Bluetooth est un vrai plus pour moi car je l’utilise en faisant le ménage ou mes to do list.

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-04

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1BK Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-04

09/09/2026

France

France

Casque Audio Philips The Ringo parfait ! Ma fille l’adore

Le casque Audio Philips The ringo , le nouvel allié de ma fille pour écouter de la musqiue ou regarder des dessins animés ! Un design canon , avec en prime des mousses de couleurs interchangeables, un son agréable , et surtout il est très confortable . Ma fille va pouvoir l’emporter partout avec elle , que ce soir à la maison , en voyage ou pendant des moments détentes elle ne le quittera plus ! ✨Confort 🎶Quliaté sonore 👜Pratique à emporter partout

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1YL Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-09

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS1YL Casque supra-aural sans fil

Date of Use 2026-09-09

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