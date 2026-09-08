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Moving SoundÉcouteurs entièrement sans fil

TAMS3YL/00

4.5

| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

Disponible à partir

Jaune
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Noir
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The Buds

Les couleurs éclatent. La musique percute. Avec leur look audacieux et leur attitude décontractée, les Buds font durer le plaisir grâce à un son chaleureux et détaillé ainsi qu’à un étui de recharge intelligent et arrondi qui se glisse dans votre poche. Votre journée, vos playlists, votre rythme.

Voir tous les avantages

The Buds

  • Un son saisissant. Un look rétro

  • Étui de recharge intelligent

  • Réduction de bruit adaptative

  • Jusqu’à 42 heures d’autonomie

Plongez dans votre univers grâce à la réduction adaptative du bruit

Plongez dans votre univers grâce à la réduction adaptative du bruit

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel les bruits extérieurs, y compris le vent. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode Awareness laisse entrer les sons extérieurs. La fonction Quick Awareness met les voix en valeur afin que vous puissiez discuter sans retirer votre casque.

Gardez le rythme grâce à l’étui de recharge intelligent rond

Gardez le rythme grâce à l’étui de recharge intelligent rond

Bien plus qu’un simple chargeur, cet étui intelligent vous permet de gérer les appels, la lecture, la réduction du bruit et Auracast™, ou d’activer le mode audio Lo-Fi. Il peut même vous aider à prendre des photos en déclenchant à distance l’appareil photo de votre appareil connecté. Des animations de vinyle, de cassette et d’amplificateur vous permettent de personnaliser l’apparence de l’écran tactile couleur de 1.47" de l’étui.

Profitez plus longtemps de votre musique avec jusqu’à 42 heures d’autonomie

Profitez plus longtemps de votre musique avec jusqu’à 42 heures d’autonomie

Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 10 heures d’autonomie, auxquelles s’ajoutent 32 heures grâce à l’étui de recharge intelligent (lorsque la réduction du bruit est activée, vous bénéficiez de 7 heures, plus 23 heures supplémentaires grâce à l’étui). Pour une recharge rapide, 15 minutes vous offrent 3 heures supplémentaires. L’étui peut être rechargé via USB-C.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
1

08/09/2026

Deutschland

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Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2026-09-08

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Date d'utilisation 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

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Deutschland

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Cet avis a été rédigé pour Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date d'utilisation 2026-09-08

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