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TAT1300BK/00
Écouteurs compacts, prix compétitif
Un son naturel, des basses dynamiques
Boîtier de charge de poche
Embouts SecureFit confortables
Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Microsoft Swift Pair est également pris en charge.
Le boîtier de charge compact se glisse facilement dans une poche, mais vous pouvez également faire passer une dragonne dans l'ouverture* pour l'accrocher à votre sac ou à votre boucle de ceinture. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre est en charge.
Notation globale
La dragonne n'est pas incluse dans l'emballage.