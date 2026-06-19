Vibrez sur votre musique, le confort en plus

Profitez de votre musique grâce à ces écouteurs True Wireless compacts, plus légers et plus confortables, qui offrent un son exceptionnel avec une autonomie de 24 heures. Bénéficiez d'embouts texturés qui maintiennent les écouteurs en place, même si vous les portez toute la journée.