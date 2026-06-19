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TAT2100WT/00
Disponible à partir
Écouteurs compacts. Confort absolu
Un son naturel, des basses dynamiques
Technologie à 4 micros
Boîtier de charge de poche
Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.
Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.
Notation globale