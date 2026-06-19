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  • Confort et autonomie incomparables
  • Confort et autonomie incomparables

Casques/écouteurs True Wireless

TAT2100WT/00

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Bleu clair
Bleu clair
Noir
Noir
Rose
Rose
Confort et autonomie incomparables
Profitez de vos journées grâce à ces écouteurs True Wireless, plus légers, plus confortables et au son exceptionnel. L'étui de charge compact vous offre jusqu'à 36 heures d'autonomie et les embouts texturés maintiennent les écouteurs en place.
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Confort et autonomie incomparables

  • Écouteurs compacts. Confort absolu

  • Un son naturel, des basses dynamiques

  • Technologie à 4 micros

  • Boîtier de charge de poche

Des écouteurs du quotidien au confort et au son exceptionnels

Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.

Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile

La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

Technologie à 4 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

Spécificités Techniques

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