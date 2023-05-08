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Arrêté

2000 seriesÉcouteurs intra-auriculaires True Wireless

TAT2205WT/00

3.6
| (32) Avis

Disponible à partir

Blanche
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Bleu
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Noire
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Rouge
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Toujours prêt à l'emploi
Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 12 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Toujours prêt à l'emploi

  • HP 6 mm/conception arrière fermée

  • Bluetooth®

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Le petit boîtier de charge est très pratique. Ce casque True Wireless résiste en outre aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 4 heures d'autonomie, plus 8 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur un port USB-C.

Maintien sûr et confortable

Profitez d'un son exceptionnel grâce aux haut-parleurs en néodyme de 6 mm et écoutez votre musique avec un confort total, grâce à une conception légère et compacte. Les embouts souples interchangeables tiennent confortablement dans les oreilles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

32

Avis

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

13/03/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Super Gerät mit top klang

Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut

Avantages

Klein und günstig

Contre

Keine

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Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

05/02/2021

Deutschland

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Acheteur vérifié

Tolles produkt

Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .

Avantages

Guter Klang, langer Akku, halten gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

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