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Casque True Wireless

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Avis

Disponible à partir

Blanc
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Noir
Noir
Rose
Rose
Vert
Vert
Toujours prêt à l'emploi
Quoi de plus pratique que des écouteurs True Wireless avec un boîtier de charge qui tient dans la poche de votre slim ? Ces écouteurs intra-auriculaires sûrs résistent à la transpiration et aux éclaboussures, tout en vous offrant un son d'excellente qualité et jusqu'à 18 heures d'autonomie.
Voir tous les avantages

Toujours prêt à l'emploi

  • Écouteurs intra-auriculaires

  • Boîtier de charge ultra-compact

  • Protection contre l'eau IPX4

  • Jusqu'à 18 h d'autonomie

Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

Avec son indice de protection IPX4 et ses puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque vous offre un son exceptionnel par tous les temps. Entièrement résistant aux éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

Boîtier de charge ultra-compact pour 12 heures d'autonomie

Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 12 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur une prise USB-C.

4 couleurs. En forme de crosse de hockey.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.4

sur 6

36

Avis

19/04/2022

France

France

Employé de Philips

Un rapport qualité-prix incroyable

[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.

Avantages

tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.

Contre

à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless

15/04/2022

France

France

On ne peut plus s'en passer

Simple à recharger, facile à utiliser, intuitif, top qualité sonore, longue autonomie, discrets, j'adooooore !!

Avantages

fonctionne avec tout

Contre

Pas trouvé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless

26/10/2024

Deutschland

Deutschland

Geht alles

Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden

Avantages

Akku

Contre

Keine Verbindung händy

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

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Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK True Wireless Kopfhörer

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