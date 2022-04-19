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TAT2206WT/00
Écouteurs intra-auriculaires
Boîtier de charge ultra-compact
Protection contre l'eau IPX4
Jusqu'à 18 h d'autonomie
Avec son indice de protection IPX4 et ses puissants haut-parleurs de 6 mm, ce casque vous offre un son exceptionnel par tous les temps. Entièrement résistant aux éclaboussures, il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Prenez la route avec de quoi réaliser plusieurs charges dans votre poche. Une charge offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, plus 12 heures supplémentaires avec un boîtier entièrement chargé. Une charge rapide de 15 minutes dans le boîtier apporte une heure d'autonomie. Ce dernier se recharge entièrement en 2 heures sur une prise USB-C.
2.4
sur 6
36
Avis
Fraduf
19/04/2022
France
Employé de Philips
Un rapport qualité-prix incroyable
[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.
Avantages
tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.
Contre
à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless
RICO ED FACHETU
15/04/2022
France
On ne peut plus s'en passer
Simple à recharger, facile à utiliser, intuitif, top qualité sonore, longue autonomie, discrets, j'adooooore !!
Avantages
fonctionne avec tout
Contre
Pas trouvé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK Casque True Wireless
Nini neu
26/10/2024
Deutschland
Geht alles
Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden
Avantages
Akku
Contre
Keine Verbindung händy
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT2206BK True Wireless Kopfhörer