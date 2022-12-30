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TAT3217WT/00
Son excellent
Des appels clairs
Étanchéité IPX5
Jusqu'à 26 h d'autonomie
Ces écouteurs en forme de crosse de hockey s'insèrent dans vos conduits auditifs, vous isolant ainsi des bruits extérieurs. Les puissants haut-parleurs de 10 mm diffusent un son riche et dynamique. Fournis avec trois tailles d'embouts en silicone doux et interchangeables.
La technologie ENC utilise un algorithme de réduction du bruit à deux micros pour vous offrir des appels d'une limpidité exceptionnelle. Les deux micros réduisent efficacement le bruit ambiant pour rendre vos conversations parfaitement claires. Ce casque sans fil True Wireless vous permet de communiquer clairement à chaque fois !
Emportez votre musique partout avec vous grâce à ce boîtier de charge de poche ! Entièrement chargé, le casque offre 6 heures d'autonomie, tandis que le boîtier entièrement chargé vous procure 20 heures supplémentaires. Chargez le casque pendant 15 minutes pour une charge rapide permettant d'obtenir une heure d'autonomie supplémentaire !
2.1
sur 6
8
Avis
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Avantages
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3217WT True Wireless Kopfhörer
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Avantages
Audio
Contre
Ricarica
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAT3217BK Cuffie True wireless
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Dylan69
12/05/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Avantages
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Contre
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Cet avis a été rédigé pour TAT3217BK True wireless koptelefoons
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