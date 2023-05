Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

La lampe Philips Xperion 6000 Line produit une lumière blanche LED naturelle et brillante afin d'optimiser le confort visuel et de réduire la fatigue oculaire pour un travail sans fatigue. Le faisceau principal de la lampe Philips Xperion 6000 Line offre deux niveaux de sortie : 150 lm en mode Éco avec une autonomie prolongée et 300 lm en mode Boost. Cette flexibilité vous permet de choisir le niveau de luminosité adapté au travail à effectuer.