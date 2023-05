Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants (IP65/IK07)

Élaborée pour résister aux conditions de travail difficiles grâce à sa résistance IK07 aux chocs, à son étanchéité conforme aux normes IP65 et à une surface résistante aux produits chimiques et aux solvants d'atelier, la lampe Philips Xperion 6000 Pocket est conçue pour durer. Après tout, même les mains les plus stables ont besoin d'un support supplémentaire.