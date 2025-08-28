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Rasoirs visage
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i9000 Prestige Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
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XP9202/33
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Manuel d’utilisation
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Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Que signifient les symboles qui s'affichent sur mon rasoir Philips Series i9000 ?
Cartouche Quick Clean Pod
ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Tondeuse nez
Adaptateur mural USB HQ87
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
SH91Têtes de rasage de rechange
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Je ne parviens pas à connecter mon rasoir Philips à l'application GroomTribe
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
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