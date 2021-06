Si le filtre de sortie ou le filtre moteur de votre aspirateur Philips est obstrué, il est possible qu'il produise un bruit inhabituel.

Pour résoudre ce problème, nettoyez les filtres de votre aspirateur. Vous pouvez vous reporter au manuel d'utilisation pour consulter les instructions relatives au nettoyage du filtre.



Il est également possible que votre aspirateur produise un bruit inhabituel si les filtres ne sont plus à leur place. Dans ce cas, remettez les filtres à leur place dans votre aspirateur.