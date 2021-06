Il est possible que des cheveux ou de la saleté soient coincés sous la brosse de votre aspirateur sans fil Philips PowerPro Duo et PowerPro Aqua. Cela pourrait causer un blocage de la brosse rotative.



Pour résoudre ce problème, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer la brosse de votre aspirateur sans fil :



1. Éteignez l'appareil et retirez le filtre en appuyant sur le bouton du filtre

2. Retirez le filtre en mousse

3. Lavez le filtre en mousse sous l'eau du robinet

4. Laissez le filtre sécher pendant 24 heures avant de le replacer sur l'appareil